Nos encontramos en la búsqueda de HERRERO con conocimientos comprobables en trabajos de herrería en general.
REQUISITOS
- Experiencia en herrería y soldadura
- Manejo de herramientas manuales y eléctricas
- Lectura e interpretación básica de planos
- Responsabilidad y compromiso
- Buena predisposición para el trabajo en equipo
TAREAS A REALIZAR
- Fabricación y armado de estructuras metálicas
- Soldadura, corte y armado de piezas
- Instalación de trabajos en obra cuando sea necesario
Zona: Brandsen
📩 Enviar CV
Los interesados pueden enviar su currículum vitae al siguiente correo:Enviar CV por Mail
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