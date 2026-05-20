Nos encontramos en la búsqueda de HERRERO con conocimientos comprobables en trabajos de herrería en general.

REQUISITOS

  • Experiencia en herrería y soldadura
  • Manejo de herramientas manuales y eléctricas
  • Lectura e interpretación básica de planos
  • Responsabilidad y compromiso
  • Buena predisposición para el trabajo en equipo

TAREAS A REALIZAR

  • Fabricación y armado de estructuras metálicas
  • Soldadura, corte y armado de piezas
  • Instalación de trabajos en obra cuando sea necesario

Zona: Brandsen

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