El 14 de junio rendirán el primer homenaje a las madres de Malvinas

Este año se llevará a cabo la conmemoración del Día de las Madres de Malvinas por primera vez, ya que nuestro distrito estableció esta fecha como conmemorativa.

El encuentro será a partir de las 11:00 en el Paseo Malvinas. A través de este buscan reconocer a aquellas mujeres que esperaron el retorno de sus hijos a sus casas y posteriormente se encargaron de protegerlos y acompañarlos tras la guerra.

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