La influenza A H3N2, conocida popularmente como «supergripe», es actualmente el virus respiratorio predominante en el país. Los especialistas advierten que sus síntomas suelen aparecer de forma repentina y con mayor intensidad que los de un resfrío común.

Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de las enfermedades respiratorias, la influenza A (H3N2) se convirtió en el virus con mayor circulación en Argentina. De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, este subtipo de gripe fue el predominante durante los últimos meses y registró una mayor presencia en las regiones Centro y Noroeste del país.

La enfermedad, conocida popularmente como «supergripe», puede confundirse con un resfrío común. Sin embargo, los síntomas suelen presentarse de manera más brusca y con una intensidad considerablemente mayor.

Entre los signos más frecuentes se encuentran la fiebre alta, el dolor de cabeza, los dolores musculares, el cansancio intenso, el dolor de garganta, la tos y la congestión nasal.

Una de las principales diferencias con el resfrío común es que este último suele provocar congestión nasal, estornudos y molestias leves, generalmente sin fiebre elevada. En cambio, la gripe H3N2 suele generar fiebre alta, fuerte agotamiento físico y dolores musculares marcados desde el inicio del cuadro. Además, los síntomas como tal no son la diferencia más fuerte, sino que lo que ésta se encuentra en la gravedad, la manera repentina en la que aparecen y la duración de los mismos.

Las autoridades sanitarias recomiendan reforzar las medidas de prevención para reducir el riesgo de contagio. Entre ellas se destacan el lavado frecuente de manos, la ventilación de los ambientes, cubrirse al toser o estornudar, evitar el contacto cercano con personas enfermas y mantener al día la vacunación antigripal.

Además, se aconseja consultar al médico cuando los síntomas empeoran, la fiebre persiste durante varios días o aparecen dificultades para respirar. La recomendación es especialmente importante para adultos mayores, embarazadas, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas, ya que forman parte de los grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones.

Si bien la mayoría de los casos evoluciona favorablemente, los especialistas remarcan la importancia de reconocer las señales de alerta y buscar atención médica a tiempo para evitar cuadros más graves.

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