Sol Baumstarh va por la revancha mundial: “Esta vez no quiero que se me escape”

La boxeadora peleará este viernes en la FAB frente a la estadounidense Yadira Bustillos por el Título Mundial Interino Minimosca FIB.

Después de más de un año y medio de espera, Sol Baumstarh (14-7-1, 8 KOs) tendrá una nueva oportunidad de conquistar un título internacional. La pugilista local se enfrentará este viernes 5 de junio a la norteamericana Yadira Bustillos (11-2, 2 KOs) en la Federación Argentina de Boxeo, donde estará en juego el Título Mundial Interino Minimosca FIB. La transmisión irá en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play desde las 22.

La pelea se toma como una revancha para Baumstarh, que en febrero de 2025 estuvo muy cerca de alcanzar la consagración cuando cayó en un polémico fallo ante Sol Cudos. A pocos días del nuevo desafío, la boxeadora habló con MEDIOCAMPO RADIO y dejó en claro cuál es su objetivo.

“Estoy muy contenta porque después de un año y medio vuelvo a pelear por el mismo cinturón. Esta vez no quiero que se me escape, así que estamos más preparados que nunca”, afirmó.

Durante la entrevista, Baumstarh recordó aquella derrota y reconoció que, más allá de las críticas al fallo, realizó una profunda autocrítica sobre su desempeño. “Sentí que más allá de que haya sido un robo, también me faltaron cosas a mí. Eso ya lo estuvimos trabajando y hoy llegamos mejor preparados”, sostuvo.

Uno de los cambios más importantes en esta nueva etapa fue la incorporación de una psicóloga deportiva al equipo de trabajo. La iniciativa surgió a partir de una recomendación de su mánager y rápidamente encontró resultados positivos.

“Probé y me gustó. Además de hablar de un montón de cosas, te enseña maneras de respirar, de concentrarte, de visualizar el momento de la pelea. Son muchas cosas que yo no tenía en cuenta”, explicó.

“LA IDEA ES IR A BUSCARLA, SACARLA Y TRAERME EL CINTURÓN”

Respecto a su rival, la estadounidense Yadira Bustillos, Baumstarh reconoció la jerarquía de la boxeadora norteamericana, aunque se mostró confiada en el trabajo realizado durante la preparación. “Es una boxeadora muy buena, muy aguerrida. La estuvimos trabajando muy bien para esta pelea. La idea es ir a buscarla, sacarla y traerme el cinturón”, expresó.

La posibilidad de disputar el combate en Argentina representa una ventaja importante para la peleadora de Brandsen, que durante varios meses convivió con la incertidumbre de una eventual pelea en el exterior.

En ese período de espera, Baumstarh continuó entrenando gracias al respaldo de sponsors, del Municipio de Brandsen, de su promotora, de su manager y de su entorno más cercano. “Yo lo único que hago es boxear. Los sponsors me ayudan un montón. Me pudieron cubrir gastos de los viajes y de los entrenamientos. La verdad que me ayudaron muchísimo”, destacó.

De cara al combate, la boxeadora se encuentra concentrada en Merlo junto al Team Alaniz, buscando tranquilidad y enfocándose exclusivamente en la pelea. “Estoy tranquila, alejada. Me viene bien después de tantas semanas viajando”, comentó.

Además, confirmó que el Municipio pondrá a disposición un vehículo para que familiares, amigos y vecinos puedan acompañarla en una noche que puede marcar un nuevo capítulo en su carrera. “Por suerte va a salir una combi para que me puedan ir a ver”, señaló.

Fuente: Mediocampo.com.ar

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp