La boxeadora competirá en la Federación Argentina de Boxeo dentro de la Categoría Súpergallo.

Este sábado Milagros (3 – 3 – 0) enfrentará a Érica Aramayo (2 – 5 – 0) en el cuadrilátero donde mostrará nuevamente su destreza a lo largo de seis rings; tras derrotar en mayo de este año a Verónica Núñez por KO técnico en el Casino de Buenos Aires, donde logró su tercer triunfo profesional bajo el entrenamiento de Látigo Coggi.

El encuentro será transmitido a través de Boxeo de Primera por TyC Sports.

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