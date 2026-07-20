No pudo ser esta vez. Argentina cayó por 1 a 0 ante España en la final del Mundial, pero eso no alcanza para borrar una historia que ya quedó escrita para siempre. La Scaloneta volvió a dejar el alma en la cancha y se despidió con la frente en alto, representando como siempre los valores de un equipo que hizo emocionar a millones de argentinos.



Desde InfoBrandsen queremos agradecer especialmente a todos nuestros lectores que nos acompañaron durante este Mundial. Miles de vecinos participaron de los sorteos, dejaron sus pronósticos, comentaron cada partido y compartieron la ilusión con nosotros. En esta final, el resultado no fue el que todos esparábamos por lo que ningún participante acertó el 1 a 0 a favor de España, de esta forma el premio quedó vacante. Más allá de eso, nos llena de alegría haber vivido juntos esta experiencia y sentir el enorme acompañamiento de nuestra comunidad.

Y un agradecimiento muy especial para Lionel Messi. Si este fue su último Mundial, simplemente queda decir gracias. Gracias por hacernos soñar, por devolvernos la ilusión, por la Copa del Mundo de Qatar, por las Copas América, por la Finalissima y por cada vez que defendiste la camiseta argentina con orgullo. Nos regalaste una carrera irrepetible y una de las páginas más gloriosas de la historia del fútbol.

También gracias a Lionel Scaloni y a todo este grupo de jugadores que cambió para siempre la historia de la Selección. Durante años nos hicieron felices, nos unieron detrás de una misma bandera y demostraron que el compromiso, el esfuerzo y el trabajo en equipo pueden llevar a lo más alto.

Hoy el Mundial termina con el sabor amargo de una derrota, pero el sentimiento sigue siendo el mismo: orgullo absoluto. Porque los títulos se celebran, pero las leyendas trascienden los resultados. Y esta Scaloneta, con Messi como bandera, ya ocupa para siempre un lugar en el corazón de todos los argentinos.

¡Gracias, campeones! Gracias por tantas alegrías y por hacernos sentir orgullosos de vestir los colores de la Argentina. 🇦🇷💙🤍













Comenzamos esta tradición en Qatar 2022, cuando la Scaloneta levantó la Copa del Mundo. Cuatro años después, volvimos a acompañar cada paso de la Selección con nuestros sorteos… y otra vez estamos a un partido de la gloria.

Porque las cábalas no se cambian…

¡LAS CÁBALAS SE RESPETAN!

Cuál es el premio y cómo participar

Una cena para dos personas para retirar en Parrilla Don Pedro , un clásico de Brandsen que vuelve a acompañar esta pasión mundialista.

Para ganarte el premio tenés que acertar el resultado final del último partido del Mundial.

🔥 ¡SORTEO IMPERDIBLE! 🔥 No te podés perder la cena de Don Pedro Acertá y ganá Hacé click y participá del sorteo

Seguí a Parrilla Don Pedro en Instagram Seguí haciendo click acá

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp