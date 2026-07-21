El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que los ciudadanos ya pueden elegir la oficina en la que desean realizar sus trámites al momento de solicitar un turno, sin importar el domicilio declarado.

La nueva modalidad busca brindar mayor flexibilidad para quienes, por cuestiones laborales, familiares, de viaje o por residir de manera transitoria en otra localidad, necesitan ser atendidos en una oficina diferente a la que les correspondería por domicilio.

Cómo solicitar un turno

Para gestionar un turno, los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web de ANSES y acceder a «Trámites y servicios» , opción «Turnos» .

, opción . Seleccionar «Solicitar un turno» .

. Elegir el trámite que desean realizar.

Ingresar el número de CUIL del titular y presionar «Continuar» .

. Verificar que los datos de contacto, como teléfono y correo electrónico, sean correctos y seleccionar la opción «Buscar por provincia» .

. Completar los pasos que indique el sistema hasta finalizar la solicitud.

Desde la entidad señalaron que este cambio también favorece la descentralización de la atención, optimiza la capacidad operativa de las oficinas y contribuye a reducir los traslados innecesarios y los tiempos de espera.

Además, recordaron que los turnos solicitados pueden consultarse y cancelarse a través de la aplicación mi ANSES.

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp