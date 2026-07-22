La entidad junto a representantes de la Sociedad Rural, Bomberos Voluntarios y un especialista en la materia le presentó propuestas a José González para fortalecer la prevención del delito en la Ciudad.

La Cámara de Comercio de Brandsen recibió este martes al secretario de Seguridad municipal, José González, en una reunión de trabajo destinada a abordar la problemática de la seguridad y analizar posibles medidas para fortalecer la prevención del delito en la Ciudad.

Del encuentro también participaron el presidente de la Sociedad Rural, Gustavo Lorenti; el presidente de los Bomberos Voluntarios, Daniel Correa; y el especialista en seguridad Guillermo Morelli, invitado por la entidad para aportar su experiencia en la materia.

Según informó la Cámara, la convocatoria tuvo como principales objetivos transmitir al funcionario la preocupación que manifiestan comerciantes, productores y vecinos vinculados a las distintas instituciones participantes, además de hacer entrega de un documento con propuestas concretas elaboradas por la entidad para contribuir a una estrategia conjunta entre el Estado y el sector privado.

Entre las iniciativas presentadas se destacan la creación de una red de alerta comercial a través de WhatsApp, la implementación del programa «Comercio Seguro», la habilitación de un canal de denuncias preventivas, el refuerzo del sistema de monitoreo mediante la incorporación de cámaras privadas al esquema de vigilancia, el incremento de los patrullajes preventivos en los corredores comerciales y la evaluación de nuevas herramientas tecnológicas aplicadas a la seguridad.

Desde la institución calificaron el encuentro como positivo y agradecieron la predisposición del funcionario por acercarse a la institución para escuchar las inquietudes y analizar las propuestas presentadas.

Finalmente, manifestaron su expectativa de continuar trabajando de manera articulada con el Municipio y las distintas instituciones locales para avanzar en soluciones que permitan mejorar la seguridad, una de las principales preocupaciones de la comunidad.

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