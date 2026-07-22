Se están colocando calefactores en escuelas del Distrito

Aprovechando el receso invernal, la Comuna está trabajando en distintos establecimientos para mejorar su infraestructura de cara al reinicio de las clases.

Este lunes 20, en el marco del receso escolar de invierno, la Municipalidad de Brandsen comenzó la colocación de nuevos calefactores en diferentes instituciones educativas del Distrito, con el objetivo de mejorar las condiciones de calefacción de cara al regreso a clases.

Según detallaron, los trabajos se iniciaron en la Escuela Primaria Nº 1 Bartolomé Mitre “y continuarán en otros establecimientos educativos, aprovechando el receso para realizar las intervenciones sin afectar el normal desarrollo de las actividades escolares”.

Además, explicaron que estas mejoras forman parte de las tareas de mantenimiento e infraestructura que el Municipio lleva adelante “para acompañar a las instituciones educativas del Distrito y mejorar las condiciones de los establecimientos escolares”.

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