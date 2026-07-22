La Comuna firmó un convenio con Termas del Salado que beneficia a trabajadores municipales

El personal del municipio y sus familiares directos podrán acceder a bonificaciones de entre el 20% y el 40% en las entradas generales del complejo turístico de General Belgrano.

La Comuna informó este miércoles que entró en vigencia un convenio firmado con Termas del Salado, complejo sito en General Belgrano, mediante el cual el personal municipal y sus familiares directos podrán acceder a bonificaciones en el valor de la entrada general al complejo.

El acuerdo contempla una bonificación del 40% los lunes, miércoles, jueves y viernes, y una bonificación del 20% los días sábado, domingo y feriados.

“Termas del Salado es un complejo de aguas termales de alta mineralización, reconocido por sus propiedades relajantes y por ofrecer un entorno pensado para el descanso, el bienestar y la recreación de toda la familia”, destacaron.

Remarcaron que el beneficio podrá ser utilizado conforme a las condiciones establecidas en el convenio.

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