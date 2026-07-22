Encontraron a una persona sin vida cerca del puente de La Trocha

Fue avistado esta mañana por personal del Ferrocarril Roca que divisó el cuerpo cuando se encontraba prestando servicio.

Este miércoles, la Ciudad amaneció con una noticia inesperada: el hallazgo de una persona sin vida a la vera de calle 7, en cercanías al predio de la Sociedad Rural; más precisamente a pocos metros del puente ferroviario “La Trocha”.

De acuerdo con la información preliminar, el aviso a las autoridades habría sido realizado por el conductor de una de las formaciones de la Línea Roca, quien al transitar por el lugar observó a una persona tendida y dio inmediata intervención a los servicios de emergencia.

Tras el aviso, efectivos de la Estación de Policía Comunal acudieron al lugar y preservaron la escena hasta la llegada de Policía Científica, que comenzó con las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.

Por lo que se sabe hasta el momento se trataría de un adolescente, pero aún se desconocen las causas del fallecimiento. Los investigadores trabajan para determinar si se trató de un accidente, un suicidio o si existió algún otro factor que derivó en la muerte del joven.

El sector permaneció con un importante despliegue policial mientras se realizaban las tareas periciales y el relevamiento de la escena; el tránsito en la zona es normal.

Fuente: Estación Radio

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