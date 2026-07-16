Argentina volvió a escribir otra página inolvidable de su historia futbolera. En una semifinal cargada de emoción, la Selección Nacional dio vuelta el partido y derrotó 2 a 1 a Inglaterra, consiguiendo la clasificación a una nueva final del Mundial. Una vez más, el equipo de Lionel Scaloni demostró personalidad, carácter y esa capacidad para sobreponerse a la adversidad que ya es una marca registrada de este grupo.

Como ya es una tradición en cada presentación de la Selección, miles de vecinos participaron del sorteo organizado por InfoBrandsen, pronosticando el resultado del encuentro. En esta oportunidad, muchos acertaron el 2 a 1, y entre las respuestas realizaremos un sorteo completamente aleatorio para conocer a los tres ganadores de esta edición.

🏆 Primer Premio: Una espectacular Picada para dos de Don Enrique, un clásico de Brandsen.

🎳 Segundo Premio: Una entrada para RetroCoop 17, la tradicional fiesta solidaria de la Cooperadora del Hospital Municipal Francisco Caram.

🎳 Tercer Premio: Una segunda entrada para RetroCoop 17, para que otro vecino también pueda disfrutar del evento.

Y esto todavía no termina. El próximo domingo, desde las 16:00, Argentina enfrentará a España en la gran final del Mundial 2026, con el sueño de defender la corona conseguida en Qatar y volver a levantar la Copa del Mundo. Como no podía ser de otra manera, en InfoBrandsen también viviremos esa jornada con un nuevo gran sorteo, porque… las cábalas se respetan. 🇦🇷🏆

Argentina volvió a demostrar por qué es una de las grandes candidatas al título. Con una sólida victoria por 3-1 frente a Suiza, la Selección de Lionel Scaloni se metió entre los cuatro mejores del Mundial 2026 y ahora se prepara para un desafío de enorme nivel: el próximo miércoles enfrentará a Inglaterra en las semifinales, en busca de un lugar en la gran final.

Como ya es una tradición en este Mundial, InfoBrandsen premia a quienes acompañan a la Selección partido tras partido. Entre todos los lectores que acertaron el resultado exacto Argentina 3 – Suiza 1, realizaremos el sorteo de una docena de medialunas rellenas de Panadería Blé.

Y esto todavía no termina. El próximo domingo, desde las 16:00, Argentina enfrentará a España en la gran final del Mundial 2026, con el sueño de defender la corona conseguida en Qatar y volver a levantar la Copa del Mundo. Como no podía ser de otra manera, en InfoBrandsen también viviremos esa jornada con un nuevo gran sorteo, porque… las cábalas se respetan. 🇦🇷🏆

Conocé al nuevo ganador

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