Add Travel Group vuelve a viajar a China en grupo

Un recorrido de 24 días a ciudades y lugares emblemáticos que incluye alojamiento, excursiones, comidas seleccionadas, asistencia al viajero y acompañante de Add Travel Group desde Ezeiza durante todo el recorrido.

China se ha convertido en uno de los destinos que más curiosidad despierta entre los viajeros de los últimos años. Su mezcla de historia milenaria, ciudades futuristas, paisajes naturales únicos y una cultura completamente diferente a la occidental hacen que cada vez más personas lo incorporen a su lista de viajes soñados.

En Add Travel Group conocen muy bien este fenómeno. La empresa, con sede central en Brandsen y más de 19 años de trayectoria, ya ha organizado más de 40 salidas grupales acompañadas por distintos lugares del mundo, llevando a más de 1.000 pasajeros a destinos tan diversos como Dubái, Turquía, India, Sudáfrica, Vietnam, Camboya, Tailandia, Grecia y Croacia, entre muchos otros.

China forma parte de ese selecto grupo de destinos que la agencia considera especiales. De hecho, durante abril de este año acompañó a un grupo de pasajeros en un extenso recorrido por el país asiático, permitiéndoles conocer algunos de sus lugares más emblemáticos y confirmar algo que muchos viajeros comentan al regresar: China suele superar ampliamente las expectativas previas.

«Es un país que sorprende constantemente. Uno llega con una idea y se encuentra con algo completamente distinto. Tiene una riqueza histórica enorme, pero al mismo tiempo muestra un nivel de desarrollo y modernidad que impacta», explican desde la agencia.

La experiencia acumulada en el destino es uno de los diferenciales que Add Travel Group busca destacar. Conocer los tiempos, la logística, los hoteles, los traslados y las particularidades culturales permite ofrecer una experiencia mucho más fluida para quienes desean descubrir un país tan extenso y diferente.

Entre los principales atractivos que encuentran los viajeros aparecen lugares icónicos como la Gran Muralla China, la Ciudad Prohibida de Beijing y los famosos Guerreros de Terracota de Xi’an, considerados algunos de los tesoros históricos más importantes del planeta.

Pero China también sorprende por sus paisajes naturales. Uno de los puntos más impactantes del recorrido es Zhangjiajie, una región montañosa que se hizo mundialmente famosa por haber inspirado los escenarios de la película Avatar. Allí se encuentran enormes columnas de piedra cubiertas de vegetación, puentes de cristal suspendidos sobre cañones y algunos de los paisajes más impresionantes de Asia.

Otro de los puntos destacados es Guilin, reconocida por sus montañas kársticas y los cruceros por el río Li, considerado uno de los paisajes más bellos de China. El recorrido también incluye ciudades históricas como Hangzhou y Suzhou, famosas por sus jardines tradicionales, canales y patrimonio cultural.

La experiencia se completa con grandes centros urbanos como Shanghái y Hong Kong, donde la tecnología, la arquitectura moderna y el movimiento constante muestran otra cara del país. Allí conviven rascacielos, trenes de alta velocidad, centros financieros y barrios históricos que reflejan el contraste permanente entre tradición y futuro.

Desde Add Travel Group consideran que recorrer China en una salida grupal acompañada tiene ventajas importantes, especialmente para quienes visitan Asia por primera vez. Las diferencias idiomáticas, las largas distancias entre ciudades y la enorme cantidad de atractivos hacen que viajar con una planificación organizada y acompañamiento permanente permita aprovechar mucho mejor la experiencia.

Por eso, la agencia ya lanzó una nueva salida grupal acompañada para marzo de 2027, con un recorrido de 24 días que incluye Beijing, Xi’an, Guilin, Hangzhou, Suzhou, Shanghái, Zhangjiajie y Hong Kong. La propuesta contempla vuelos internacionales y domésticos, trenes de alta velocidad, alojamiento, excursiones, comidas seleccionadas, asistencia al viajero, propinas y acompañante de Add Travel Group desde Ezeiza durante todo el recorrido. También cuenta con habitación a compartir garantizada para quienes viajan solos y opciones de financiación.

CONSULTAS Y RESERVAS

Con más de 19 años de trayectoria, Add Travel Group acompaña a miles de pasajeros cada año, brindando asesoramiento antes, durante y después del viaje. La agencia trabaja con operadores y hoteles de confianza, y pone el foco en que cada experiencia sea única, cuidando los detalles y ofreciendo siempre asistencia personalizada.

Contacto ADD Travel Group 📲 Contactar por WhatsApp 📸 Instagram 👍 Facebook 📍 Oficina: Larrea 1086, Brandsen

🕒 Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 17:00

☎ Teléfono: 0810 345 4455

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp