El Municipio realizará el sorteo de un lote en el barrio Villa Coll destinado a los vecinos y vecinas que se encuentran al día con el pago de las tasas municipales, reafirmando una política que recompensa el compromiso ciudadano y promueve el acceso al hábitat.



Se realizará el miércoles 22 de julio, a las 14:30 horas, en el Salón Gaetani del Palacio Municipal (Av. Sarmiento 39, San Vicente), y será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube y las redes sociales de la Municipalidad, garantizando un proceso transparente y abierto a toda la comunidad.



Las personas inscriptas cumplieron con los requisitos establecidos para integrar el padrón de buenos contribuyentes. Quien resulte favorecido accederá a la posibilidad de construir su vivienda en un lote municipal, consolidando el objetivo de generar más oportunidades para los vecinos y vecinas de San Vicente.



El terreno está ubicado en el barrio Villa Coll, situado en la zona de las calles Avellaneda y Frias, en Alejandro Korn. Forma parte de un lote que fue recuperado por el Municipio luego de que el anterior adjudicatario incumpliera con las condiciones del programa.



Tras ese proceso administrativo, el inmueble volvió a incorporarse al banco municipal de tierras para ser destinado nuevamente a una familia del distrito.

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