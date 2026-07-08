El Municipio invita a toda la comunidad a participar de los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, que se llevarán a cabo el próximo 9 de julio en Alejandro Korn, con una jornada cargada de historia, tradición y encuentro para las familias del distrito.

Las actividades comenzarán a las 8:50 horas con el Izamiento de la Bandera en el Centro Comunal, ubicado en la intersección de las avenidas Presidente Perón y Mitre. Luego, a las 9:15 horas, se celebrará el tradicional Tedeum en la Iglesia San Antonio de Padua, en la calle Raccone 152.

A partir de las 10:30 horas, vecinos, instituciones educativas, entidades intermedias, fuerzas vivas y organizaciones de la comunidad protagonizarán el esperado Desfile Patrio, uno de los momentos más representativos de la celebración, que recorrerá el centro de Alejandro Korn.

La jornada continuará desde las 13:30 horas con una Fiesta Popular en el Polideportivo Padre Mugica (Ruta 210 y Av. América), donde habrá propuestas recreativas, espectáculos y actividades para disfrutar en familia.

Con esta celebración, se reafirma el compromiso de mantener vivas las fechas que forman parte de la identidad nacional, promoviendo espacios de participación y encuentro para toda la comunidad, en una jornada para homenajear la historia argentina y renovar los valores de libertad, unión y solidaridad.

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp