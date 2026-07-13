San Vicente fue sede del Pre Congreso Bonaerense de Cannabis y Cáñamo

La jornada reunió a referentes provinciales, profesionales de la salud, organizaciones y representantes del sector para avanzar en una agenda de trabajo vinculada al cannabis medicinal y al desarrollo productivo del cáñamo.

El Municipio fue anfitrión del Pre Congreso Bonaerense de Cannabis y Cáñamo, un encuentro realizado en el Auditorio de la Quinta 17 de Octubre, que convocó a especialistas, instituciones y actores vinculados a la investigación, la salud pública y el desarrollo productivo de la provincia de Buenos Aires.

La actividad contó con la participación del intendente Nicolás Mantegazza, junto a autoridades provinciales y referentes del sector, quienes intercambiaron experiencias y propuestas para fortalecer las políticas públicas relacionadas con el cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

Durante la jornada se firmó un convenio de cooperación con el Clúster Industrial para el Desarrollo del Cannabis (CIND), representado por Álvaro Pino, con el objetivo de consolidar acciones conjuntas que impulsen la investigación, la producción y el acceso a herramientas vinculadas a esta temática.

Además, se realizó un reconocimiento al Dr. Carlos Magdalena, destacando su trayectoria y compromiso con la promoción de políticas públicas sobre cannabis y el desarrollo de las áreas de endocannabinología dentro del sistema de salud, desde una perspectiva sanitaria, social y comunitaria.

El encuentro permitió generar un espacio de intercambio y construcción colectiva entre organismos públicos, profesionales, asociaciones y referentes territoriales, fortaleciendo el trabajo articulado para ampliar derechos y mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Es importante continuar promoviendo ámbitos de debate y formación que contribuyan al desarrollo de estrategias integrales en materia de salud, producción e innovación, consolidando a San Vicente como un distrito comprometido con las políticas públicas que impulsan el bienestar y el desarrollo local.

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