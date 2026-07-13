Personal de Servicios Generales realizó la limpieza del troncal que recibe los efluentes de los barrios Matadero, Parque y aledaños.

La Dirección de Servicios Generales del Municipio llevó adelante una serie de intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura urbana, entre las que se destacaron las tareas de limpieza y desobstrucción de un colector cloacal que recibe los efluentes de los barrios Matadero, Barrio Parque y zonas aledañas.

Según se informó, los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento de la red cloacal con el objetivo de optimizar su funcionamiento y prevenir inconvenientes en el sistema. En los próximos días, estas tareas serán complementadas con la intervención de un camión Hidrovactor, que permitirá profundizar el saneamiento del colector mediante una limpieza integral.

Además de las labores sobre la red cloacal, el personal municipal realizó trabajos de mantenimiento y mejorado vial en las calles Ramírez, Ecuador, Carranza y Sáenz Peña, buscando mejorar las condiciones de transitabilidad en esos sectores.

Por otra parte, las cuadrillas también efectuaron la recolección de ramas en el radio céntrico de la Ciudad, en el marco de las tareas habituales de limpieza y mantenimiento del espacio público.

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