Tamara atraviesa una difícil situación económica y no logra cubrir el alquiler. Tiene dos hijos y pese a haber solicitado asistencia, aún no obtuvo una respuesta.
Una vecina de Brandsen hizo público un desesperado pedido de ayuda ante la delicada situación económica que atraviesa. Se trata de Tamara Marchán, quien aseguró que teme ser desalojada de la vivienda que alquila junto a sus dos hijos debido a que no puede afrontar el pago del alquiler.
A través de un mensaje enviado a la redacción de InfoBrandsen, la mujer explicó que ya recurrió en busca de asistencia, pero afirmó que todavía continúa esperando una respuesta. “Soy una mamá con mis dos hijos, estoy alquilando y estoy muy preocupada. La situación está difícil y me acerqué al Municipio para ver si me podían dar una respuesta, pero la sigo esperando”, expresó.
Según relató, la propietaria del departamento donde vive le exige el pago del alquiler y la situación se volvió insostenible. “Ya no puedo esperar. La señora dueña del departamento me está pidiendo que abone y no sé cómo hacer. No tengo trabajo y con lo que cobro no pago ni la mitad del alquiler”, manifestó.
Tamara explicó que realizó reiteradas gestiones ante el área de Desarrollo Social para solicitar una ayuda económica. “Me encuentro atravesando una situación muy difícil y, a pesar de haberme acercado en reiteradas oportunidades a Desarrollo Social para pedir asistencia, hasta el momento no he recibido una respuesta”, señaló.
Lamentablemente, el propietario de la vivienda me ha informado que, si no logro abonar el alquiler en los próximos días, procederá con el desalojo, dejándome en una situación de extrema vulnerabilidad”, sostuvo.
Frente a este escenario, la vecina apeló a la solidaridad de la comunidad para que su caso llegue a las autoridades municipales y pueda obtener una respuesta. “Les solicito que puedan considerar mi caso con carácter de urgencia. Esta ayuda significaría la posibilidad de conservar mi hogar y evitar una situación aún más angustiante. Agradezco de corazón el tiempo dedicado a leer mi pedido”, culminó.
Para quien quiera ayudar a Tamara, puede comunicarse a los teléfonos 2223.428542 (WhatsApp) y 2223.670337 (llamadas).
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