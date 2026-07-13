La presidenta del bloque UCR cuestionó la estrategia del Ejecutivo para abordar la crisis de la planta depuradora, y aseguró que la convocatoria para solicitar una audiencia con el gobernador fue “una pantomima”.

La presidenta del bloque de concejales de la Unión Cívica Radical, Graciela Neira, se refirió a las negociaciones impulsadas por el Ejecutivo municipal en torno a la problemática de la planta depuradora y cuestionó con dureza la convocatoria realizada por el intendente Fernando Raitelli para firmar un pedido de audiencia con el gobernador Axel Kicillof.

En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), Neira sostuvo que el rol de la oposición es exigir información y acompañar las soluciones concretas, pero consideró que el Municipio no presentó un plan serio para afrontar la crisis sanitaria. «Nuestra función como concejales es tratar de tener información para poder opinar y acompañar las mejores soluciones posibles para todos los vecinos de Brandsen», afirmó.

La edil insistió en que durante la gestión anterior existía un proyecto para la construcción de una nueva planta depuradora y aseguró que fue entregado al finalizar el mandato. «La gestión anterior siempre fue clara, nunca mintió con respecto a la situación de la planta depuradora. Trabajó en un proyecto que estuvo listo para el final de la gestión y que podía salir a buscar financiamiento», sostuvo.

Desde esa mirada, consideró que convocar a una firma conjunta para pedir una audiencia con el gobernador carece de sentido si previamente no existe una propuesta técnica. «Vos no podés ir a hablar con el gobernador donde todo son dudas. Tenés que ir con un proyecto o, por lo menos, con un preproyecto que explique qué necesitás y cuánto cuesta», remarcó.

Por ese motivo, justificó la decisión del radicalismo de no acompañar el pedido impulsado por el Ejecutivo. «Fue una pantomima para decir ‘estoy haciendo algo’. Nosotros ya habíamos aprobado una resolución acompañando al Ejecutivo en todo lo que haga para resolver este problema, pero acompañar una firma sin un proyecto concreto es una falta de respeto al Poder Legislativo», expresó.

CRÍTICAS AL VÍNCULO CON LAS INSTITUCIONES

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue el deterioro de la relación entre el Municipio y distintas entidades intermedias. Para Neira, la ausencia de numerosas instituciones en la convocatoria realizada por el Ejecutivo no fue casual. «Se rompió la comunicación con las instituciones porque el intendente les promete cosas que después no cumple», aseguró.

En ese sentido, mencionó como ejemplo el conflicto con la Sociedad Rural y consideró que la actual gestión perdió credibilidad. «Vos convocás a las instituciones y para eso tenés que tener una buena relación con ellas. Cuando prometés cosas que después no cumplís, las instituciones terminan sacándote la mano», afirmó.

Incluso fue más allá al analizar la escasa participación institucional en la reunión. «¿Por qué no estaba la Cámara de Comercio? ¿Por qué muchas instituciones no firmaron? Porque las relaciones están rotas. Eso es lo que yo estoy viendo», manifestó.

«SIEMPRE NOS DECÍAN QUE NOSOTROS NO SABÍAMOS GESTIONAR«

También apuntó contra el oficialismo al señalar una contradicción en el discurso respecto de la capacidad de gestión. Recordó que durante los años en que la UCR estuvo al frente del Municipio, desde el actual espacio gobernante se cuestionaba permanentemente la falta de gestión, pero sostuvo que hoy el Ejecutivo enfrenta dificultades incluso para obtener una audiencia con un gobierno provincial del mismo signo político.

«Siempre nos decían que nosotros no sabíamos gestionar. ¿Qué está gestionando el Ejecutivo si no puede conseguir una audiencia con el gobernador?», planteó. Y agregó: «Cuando tuvimos un gobierno de distinto color político golpeábamos puertas una y otra vez. Ahora son del mismo color político y resulta inentendible que necesiten convocar a la oposición para pedir una reunión».

Consultada sobre el reciente acuerdo entre el Ejecutivo y el vecinalismo para impulsar el pedido de audiencia al gobernador, Neira relativizó el alcance político de esa decisión. «Yo no sé qué partida ganó el vecinalismo. Ponerse de acuerdo para pedir una audiencia no significa resolver el problema», señaló.

Y agregó: «Tal vez actúan con buena intención creyendo que hablar con el gobernador alcanza. Nosotros, después de muchos años en el Ejecutivo y en el Legislativo, sabemos que eso no es posible sin un proyecto concreto».

EL RECHAZO AL HOMENAJE A ALEJANDRO ARLÍA

Durante la entrevista también explicó por qué la UCR votó en contra del proyecto para denominar con el nombre de Alejandro Arlía al playón del barrio Los Pinos.

Neira aclaró que la decisión no estuvo relacionada con la figura del exfuncionario, sino con la forma en que fue tratado el expediente. «Cuando uno impone el nombre de una persona a una calle o a un espacio público hay un trabajo previo de consenso. Se habla con la familia, con los vecinos y se busca una aprobación unánime. Acá nada de eso ocurrió», explicó.

Según indicó, el proyecto avanzó sin las consultas habituales ni el diálogo institucional que históricamente se aplica en este tipo de homenajes. «Respetamos a la familia, respetamos al barrio y creemos que estas cosas no pueden hacerse livianamente», sostuvo.

Además, reveló que el bloque radical había anticipado que no acompañaría la iniciativa. «En comisión dijimos que así no lo íbamos a votar. En parlamentaria también lo manifesté y propuse volver el proyecto a comisión. Sin embargo, decidieron llevarlo al recinto igual, sabiendo que iba a ser rechazado», concluyó.

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