El presidente de la Juventud de La Libertad Avanza a nivel local cuestionó con dureza la gestión municipal, señaló la falta de empleo, la inseguridad y la salud como las principales preocupaciones de los jóvenes.

El sábado pasó por los micrófonos de Grassi.com (Estación Radio), el presidente de la juventud de La Libertad Avanza en Brandsen, Ciro Farisano, quien realizó un fuerte análisis de la situación local, cuestionó el funcionamiento del Municipio y aseguró que la ciudad atraviesa un momento de «parálisis total».

Durante la entrevista, también se refirió a las principales inquietudes de los jóvenes brandseños, defendió las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei y respondió sobre una posible candidatura. Al ser consultado sobre su mirada de la actualidad del Distrito, Farisano fue contundente.

«Lo veo muy mal. No solamente por los problemas ya crónicos que tiene Brandsen, sino por la cantidad de problemas que se vienen acumulando hoy. Hay problemas en todas las áreas: seguridad, salud e infraestructura. La oleada de inseguridad que está pasando estas semanas es insólita».

En ese sentido, sostuvo que muchos vecinos esperan que las nuevas generaciones puedan aportar soluciones a los problemas de la Ciudad: «Pareciera que la Municipalidad está en estado de shock, de parálisis total. Los vecinos piden que quienes los representan puedan buscar soluciones. Nosotros estamos trabajando para formarnos, capacitarnos y tener las soluciones que esperamos poder dar próximamente».

LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LOS JÓVENES

Farisano explicó que, dentro de la Juventud Libertaria, identifican tres problemáticas centrales que afectan a los jóvenes de Brandsen. La primera, afirmó, es la falta de oportunidades laborales: «Muchos no nos queremos ir. Queremos quedarnos en Brandsen con nuestra familia, con nuestros amigos y desarrollar nuestra vida acá».

En segundo lugar, ubicó la inseguridad: «Cada vez es más riesgoso salir a cualquier hora del día o de la noche sin preocuparnos o tener que estar avisándole a nuestra familia que llegamos bien».

Finalmente, señaló la situación sanitaria y ambiental del Distrito: «Nos preocupa lo que está sucediendo en el barrio Los Aromos e Infanta Isabel con la planta depuradora y la crisis de la red cloacal. También lo que está ocurriendo en el Hospital Francisco Caram».

CRÍTICAS A LA GESTIÓN MUNICIPAL

Consultado sobre cómo generar empleo en Brandsen, el dirigente libertario sostuvo que el Municipio debe modificar su política económica y favorecer la inversión privada. «Brandsen no se está adaptando política ni económicamente a las nuevas tendencias para generar empleo que a los jóvenes les interese».

Según explicó, el camino pasa por implementar políticas liberales a nivel local. «Hay que desregular comercialmente y no ahogar con tasas a las empresas de Brandsen». Incluso afirmó que esa situación ya fue planteada por comerciantes. «No lo digo yo. Lo dice directamente la Cámara de Comercio. Las quejas de los comercios sobre las tasas son cada vez mayores».

Además, consideró que reducir las trabas burocráticas permitiría atraer inversiones. «Queremos que proyectos de empresas o familias que quieran invertir en Brandsen puedan hacerlo sin que el Estado municipal les impida o les cree obstáculos en el camino».

Como ejemplo mencionó la gestión del municipio de Tres de Febrero. «Está permanentemente en vías de desarrollo gracias a políticas municipales que apuntan a desregular y fomentar el empleo privado. Ese es el camino que queremos para Brandsen».

LA DEFENSA AL GOBIERNO DE MILEI

Durante la entrevista también respondió cuestionamientos sobre las políticas económicas del Gobierno nacional y el impacto sobre el empleo: «No coincido con que haya habido un salto grande en cuanto a la desocupación. Es alta, por supuesto, y nos duele a todos».

Respecto de las críticas por la situación de jubilados y personas con discapacidad, sostuvo que muchas veces esas problemáticas son utilizadas con fines políticos.

«Lo que más me duele es cuando se usan causas muy nobles para desacreditar políticamente al Gobierno nacional. También es utilizar a los jubilados y a las personas con discapacidad que verdaderamente necesitan ayuda».

En relación con las auditorías sobre pensiones por discapacidad, expresó: «Conozco personas que reciben los beneficios porque lo necesitan y no creo que haya sucedido así. Lo que sí ocurrió fue que durante otros gobiernos cientos de miles de personas tenían beneficios por discapacidad y no eran discapacitadas».

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¿SERÁ CANDIDATO?

Sobre una eventual candidatura en Brandsen, Farisano prefirió no adelantar definiciones y aseguró que aún no es momento de hablar de elecciones: «Sería una falta de respeto para los vecinos. Falta muchísimo y los dirigentes tenemos que ocuparnos primero de las preocupaciones del día a día de la gente».

No obstante, remarcó que la Juventud Libertaria tiene un doble objetivo: formar nuevos dirigentes y transmitir las inquietudes de los jóvenes a los referentes del espacio.

Finalmente, al referirse al futuro de LLA, destacó el liderazgo del presidente Milei. «Javier fue quien comandó La Libertad Avanza y el principal motor. Espero que todos tengamos la capacidad de encontrar otros referentes que puedan satisfacer las necesidades de los argentinos».

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