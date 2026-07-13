Brandsen fue sede de la segunda jornada del Examen Integrado de Residencias 2026

3.246 profesionales habilitados para rendir la evaluación de Medicina participaron de los exámenes para ingresar a las residencias del Ministerio de Salud de la Nación. El operativo fue organizado por Correo Argentino y Monte Grande fue escenario del evento de manera simultánea a nuestra localidad.

La evaluación se realizó a través de un sistema completamente digital desarrollado por Correo Argentino a pedido del Ministerio de Salud. Para ello se diseñó una aplicación exclusiva que funcionó en tablets especialmente configuradas, con el objetivo de garantizar la identidad de cada postulante, la seguridad de la información y el envío seguro de los resultados.

El operativo fue supervisado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, junto al secretario de Gestión Sanitaria, Héctor Saúl Gervasio Flores. También participaron el presidente de Correo Argentino, Camilo Baldini, y el director de Servicios Electorales, Gervasio Egaña, quienes recorrieron las instalaciones.

Además del desarrollo del software, Correo Argentino estuvo a cargo de la configuración de los dispositivos, la instalación de la infraestructura tecnológica en cada sede, el soporte técnico y el procesamiento automatizado de los exámenes.

Esta fue la segunda fecha del Examen Integrado de Residencias 2026. La primera se había realizado el 30 de junio en Barracas, donde participaron 668 aspirantes.

Desde la empresa destacaron que este tipo de operativos refuerza su capacidad para llevar adelante procesos de alcance nacional que combinan tecnología, logística y organización para garantizar transparencia y eficiencia.

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