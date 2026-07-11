A horas del esperado cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, María Susana Castro, conocida por todos en Brandsen como «Baby», compartió cómo se vive la previa en Suiza, donde reside desde hace años junto a su esposo, Roger Neininger, de nacionalidad suiza. Aunque cada uno alentará por un seleccionado distinto, ambos coinciden en que el fútbol es una gran oportunidad para disfrutar en familia.

Mientras millones de argentinos esperan el partido con ansiedad, del otro lado del océano también se respira clima mundialista. Así lo contó Baby durante una entrevista en el programa Grassi.com, que se emite por Estación Radio FM 90.7.

Aunque hace muchos años vive en Zúrich, dejó en claro cuál es su sentimiento cuando rueda la pelota.

Baby junto a sus 4 hijos

«En fútbol soy Argentina. En cualquier deporte soy Argentina.»

Y resumió su historia con una frase que refleja el cariño que siente por ambos países:

«No tengo el corazón partido, tengo el corazón engrandecido. Soy muy argentina, pero también mi segunda patria es Suiza.»

Baby explicó que en las calles de Zúrich el Mundial se vive con enorme entusiasmo y destacó el ambiente de respeto que caracteriza al país.

«Se ven muchísimas camisetas de Suiza, pero también muchas de Argentina. Hay una comunidad argentina muy grande y un país muy multicultural, donde conviven personas de todas las nacionalidades», contó.

Incluso recordó que, tras la clasificación argentina en el partido anterior, un importante grupo de argentinos se reunió en pleno centro de Zúrich para celebrar el triunfo, una escena poco habitual que tuvo repercusión en distintos medios locales.

Consultada sobre la imagen que tienen los argentinos en Europa, fue categórica al desmentir algunas versiones que circulan en redes sociales.

«A los argentinos nos quieren. Muchísima gente conoce Argentina o ha viajado gracias a recomendaciones. Se aprecia mucho nuestro país.»

Además, contó que junto a Roger ha recorrido distintos lugares del país con amigos suizos, visitando destinos como las Cataratas del Iguazú, Salta y Jujuy, viajes que dejaron un gran recuerdo entre quienes conocieron la Argentina por primera vez.

La pareja tendrá una previa muy especial. Roger Neininger, nacido en Suiza, apoyará a su selección, mientras que Baby no ocultará su pasión por la Albiceleste. Entre bromas confesaron que el partido se vivirá con camisetas, una copa de vino y mucho respeto, aunque gane quien gane, la armonía familiar está garantizada.

Baby y Roger

A la hora de los pronósticos, Baby apostó por un 3 a 1 para Argentina, mientras que Roger sorprendió al imaginar un 2 a 0 también para el conjunto argentino, explicando con humor que «en Suiza somos realistas».

Actualmente ambos se encuentran de viaje en el norte de Italia y deberán levantarse a las tres de la madrugada para seguir el encuentro debido a la diferencia horaria. Allí vivirán el partido junto a su familia, que también mantiene un fuerte vínculo con Brandsen, ya que uno de sus cuatro hijos reside en nuestra ciudad.

Reportaje completo, donde Baby Castro y Roger Neininger comparten cómo se vive la pasión mundialista desde Suiza y el particular clima familiar que genera este esperado enfrentamiento entre ambas selecciones.

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