El pasado jueves 9 hubo presentaciones artísticas y el tradicional almuerzo en su sede de Ruta 29.

El pasado jueves 9, Peña Huella celebró el 33° aniversario de su sede de Ruta 29 y Pintos con una jornada que reunió a vecinos, familias, artistas y autoridades, en un nuevo encuentro dedicado a las tradiciones y la cultura popular.

La actividad incluyó el acto de apertura, presentaciones artísticas y el tradicional almuerzo aniversario. Como cada año, también se realizó un reconocimiento a Marta Díaz por su compromiso y su trayectoria en la preservación y transmisión de nuestras tradiciones.

Desde la Comuna acompañaron la celebración, destacando “el trabajo que Peña Huella desarrolla desde hace más de tres décadas como espacio de encuentro, identidad y difusión del folklore en nuestra comunidad”.

Y agregaron: “Con 33 años de historia, la institución continúa siendo un punto de referencia para quienes mantienen vivas las costumbres, la música y las expresiones culturales que forman parte del patrimonio de nuestro Brandsen”.

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