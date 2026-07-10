La empresa Santa Rita informó sobre cómo operarán para este jueves y viernes.
¡Atención usuarios de la Línea 500! La empresa de transporte Santa Rita informó que modificará su cronograma de servicios durante este jueves 9 de julio (Feriado nacional por el Día de la Independencia) y el viernes 10 de julio (día no laborable); todo funcionará con horarios de domingo/feriado.
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