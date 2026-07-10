Desde InfoBrandsen compartimos semanalmente las necrológicas de nuestra comunidad, con el respeto y la seriedad que este espacio merece. Un servicio informativo pensado para acompañar y comunicar con responsabilidad.

LUIS INVERSO



Falleció el 04-07-2026



Q.E.P.D: Su esposa: Leonisa Pérez; sus hijos: Ana María, Roxana, Luciano y Adriana: sus hijos políticos: Angi, Tuqui y Jorge; sus nietos, nietos políticos, bisnietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 05-07-2026 a las 11,30 hs

WALTER CARLOS LUPPINO



Falleció el 05-07-2026



Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento y agradecen condolencias recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 06-07-2026

JUAN SIMON BARROS



Falleció el 06-07-2026



Q.E.P.D: Su esposa: Trinidad Salerno, sus hijos: Pablo y María de los Ángeles; sus hijos políticos: Mónica e Hilario; sus nietos: Ana, Damaris y Melina, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 07-07-2026 a las 11,30 hs.



ERNESTINA GEREZ “TINA” Vda de VALGOLIO



Falleció el 07-07-2026



Q.E.P.D: Sus hijos: Ana María, Walter y María Eugenia: sus hijos políticos: Luis Magnani y Roberto Lencina; sus nietos: Agustina, Nicolas, Tomas, Agustín, Ramon, Renzo y Rocco, sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 08-07-2026 a las 9,30 hs.





NIDIA ESTER GERAR



Falleció el 07-07-2026



Q.E.P.D: Sus hijos: Nidia, Carlos y Emanuel; sus hijos políticos: German, Agustín y Silvina; sus nietos: Aylén, Ada y Azul, su hermano: Carlos, sus hermanos políticos, sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el 08-07-2026 a las 15,15 hs.





HILDA ALICIA GONZALEZ Vda. De MODAY



Falleció el 09-07-2026



Q.E.P.D: Sus hijos: Marina y Hernán; sus hijos políticos: Andrés y Elizabeth, sus nietos: Taiel, Lihuen, Iara, Emma y Mauricio, sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el mismo dia



CESAR OSCAR GARCIA



Falleció el 09-07-2026



Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento agradecen muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 10-07-2026 a las 11,45 hs.



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