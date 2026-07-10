En el marco del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, el intendente de San Vicente lideró una histórica jornada comunitaria que incluyó homenajes protocolares, el tradicional Tedeum, un multitudinario desfile institucional y un gran cierre criollo en el Polideportivo Padre Mugica.

La comunidad de Alejandro Korn se vistió con los colores de la patria para compartir una emotiva y convocante jornada festiva en conmemoración de nuestra independencia nacional.



Las actividades, encabezadas por el intendente municipal Nicolás Mantegazza junto a funcionarios del gabinete ejecutivo local, contaron con una masiva participación de vecinos, vecinas y diversas organizaciones vivas del distrito.



El inicio de la fecha patria tuvo lugar en las primeras horas de la mañana con el tradicional izamiento de la Bandera Nacional y la entonación del Himno Nacional, acompañado por la colocación de una ofrenda floral en memoria del Padre de la Patria, el General José de San Martín, en Alejandro Korn. Posteriormente, las autoridades compartieron el Solemne Tedeum en la Parroquia San Antonio de Padua, una oración comunitaria por el bienestar del pueblo oficiada junto al Padre Gustavo Oubiña.



El epicentro de los festejos se trasladó a las calles céntricas de la localidad con el desarrollo del Gran Desfile Patrio. El paso institucional fue inaugurado con orgullo por la comunidad educativa local, con cientos de estudiantes y docentes que colmaron de emoción las calles, reivindicando la memoria y los valores históricos del territorio.



Asimismo, se rindió un especial reconocimiento a los clubes de barrio e instituciones deportivas locales, destacadas por las autoridades por su rol fundamental en la inclusión, formación y contención de niños, niñas y adolescentes. También dijeron presente con el cálido aplauso del público la Asociación de Jubilados y Pensionados de Alejandro Korn, los ballets locales y, de manera muy especial, los veteranos del Centro «Héroes de Malvinas».



El desfile también permitió visibilizar el constante crecimiento y vocación de servicio de los cuerpos de seguridad y asistencia del distrito. Hicieron su paso los nuevos cadetes y efectivos de la Policía de San Vicente, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, personal del SAME, y el personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires junto al Comando de Patrullas.



El broche de oro de la marcha institucional estuvo a cargo de los Centros Tradicionalistas y Fortines locales, entre ellos el Fortín La Rodada, quienes lucieron con orgullo las destrezas y vestimentas de la tradición gaucha, manteniendo vivas las raíces de nuestra tierra.



Para dar un cierre ideal a las celebraciones en familia, los presentes se congregaron en el predio del Polideportivo Municipal Padre Mugica, donde disfrutaron de una Fiesta Popular organizada en conjunto con la Comisión de Festejos Tradicionalistas. El evento consolidó un espacio de encuentro, cultura criolla y gastronomía tradicional para conmemorar las fechas patrias en un marco de alegría y unidad comunitaria.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp