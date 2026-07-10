Solicitada enviada a nuestra redacción

Dos semanas después de la violenta entradera ocurrida en el barrio La Dolly II, cuyos detalles fueron informados oportunamente por InfoBrandsen (leer nota), la familia damnificada hizo llegar a nuestra redacción una carta de lectores en la que relata el difícil momento vivido durante el asalto y expresa su preocupación por la situación de la seguridad en Brandsen.

A continuación, compartimos el texto tal como fue enviado a InfoBrandsen, respetando íntegramente su contenido y con la firma de sus autores.

Infobrandsen: Nos dirigimos a ustedes y a todos los vecinos con una mezcla de profundo dolor, impotencia y absoluta indignación. Hace dos semanas, nuestra familia vivió una pesadilla en nuestra propia casa: sufrimos un robo extremadamente violento. Nos golpearon, nos gatillaron en la cabeza, amenazaron con matar a nuestros hijos y nos secuestraron en nuestro propio auto, llevándonos cautivos bajo terror absoluto.

Las denuncias judiciales ya están hechas desde la misma noche del ataque, pero no nos vamos a callar. Queremos que todo el pueblo sepa lo que está pasando y la desprotección total en la que vivimos.

No podemos naturalizar que bandas armadas actúen con total impunidad y saña en nuestras calles. Esto no es casualidad, es abandono: hoy el pueblo no tiene luces en la vía pública, no existen controles policiales en los accesos, el lector de patentes no anda y las pocas cámaras de seguridad que tenemos tampoco funcionan.

Nos han dejado en una zona liberada.

Hacemos penal y políticamente responsable de nuestra seguridad física y de la de nuestros hijos al Intendente Fernando Raitelli y a todo su gabinete municipal, destacando la inoperancia del secretario de seguridad José González ( nexo entre el ministerio de seguridad y el intendente) que descaradamente miente.

El gobierno local no puede seguir mirando para otro lado ni escondiéndose detrás de discursos ideológicos mientras los vecinos quedamos a merced de los delincuentes.

Exigimos que las autoridades locales den la cara, arreglen la infraestructura de seguridad que hoy está rota o apagada, se hagan cargo de la seguridad ciudadana y actúen de inmediato antes de que tengamos que lamentar una tragedia mayor. Agradecemos enormemente la difusión de esta carta para que nuestro reclamo se escuche con fuerza y el pueblo despierte.



Carolina Llanos y familia.

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