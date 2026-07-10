Esta propuesta artística independiente contará con dos funciones que tendrán lugar a las 18:00 y las 20:00 en la Sala de Cultura.

La muestra contará con la participación de los grupos que conforman a los niveles principiante, intermedio, avanzados y competencia. «Estamos en preparación de una obra hacia fin de año que es en base a Crónicas de Narnia», explicó Fernanda Camacho, profesora de El Palier.

Según adelantó, en esta ocasión presentarán una precuela de Crónicas de Narnia, basada en un libro llamado El Sobrino del Mago. Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería oficial de Cultura y en la página de PlateaUno Tickets.

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