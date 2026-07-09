El 9 de julio de 2007 quedó grabado para siempre en la memoria de los brandseños. Lo que comenzó como una tenue agua nieve terminó convirtiéndose en una de las jornadas más recordadas de nuestra ciudad, con calles, plazas y veredas cubiertas de blanco. A 19 años de aquel fenómeno histórico, en InfoBrandsen queremos revivir ese día junto a nuestros lectores y reunir las mejores postales de una fecha inolvidable.

📸 ¿Tenés una foto de la nevada de 2007? Queremos revivir aquel histórico 9 de julio junto a nuestros lectores. Si conservás alguna imagen de ese día, enviala por WhatsApp al 2223508499 y la compartimos. 📲 Enviar foto por WhatsApp

Al principio se trataba de agua nieve, lo cual ya nos hacía mirar por la ventana de forma incrédula. Un rato más tarde la nieve se hacía presente y la gente de nuestra ciudad salía a las calles totalmente sorprendidos por el fenómeno pocas veces visto por estos pagos. Fue el 9 de julio del año 2007

Cada aniversario de aquella fecha, en InfoBrandsen revivimos el hecho en una jornada que quedará en el recuerdo de los Brandseños

Si tenés una foto de aquel día, te invitamos a compartirla!

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