Un violento hecho se registró durante la noche de este miércoles en una panadería del barrio La Dolly. Según informó el medio DLN, dos delincuentes ingresaron al comercio y escaparon antes de la llegada de la Policía. Se desarrolla un importante operativo para intentar dar con los responsables.

Foto Gentileza DLN





El episodio ocurrió en una panadería ubicada en la esquina de Venado Tuerto y Coronel Suárez, donde, de acuerdo con la información difundida, dos sospechosos ingresaron al local y protagonizaron un violento momento.

Según trascendió, los delincuentes habrían utilizado una réplica de un arma de fuego y, tras un forcejeo con la propietaria del comercio, se dieron a la fuga antes del arribo del personal policial. Durante la huida, uno de ellos habría descartado la réplica.

Un comerciante de la zona relató que escuchó un fuerte estruendo y, al salir a la calle, encontró a la dueña de la panadería visiblemente conmocionada por lo sucedido.

En el lugar trabajan efectivos de la Estación de Policía Comunal, quienes llevan adelante distintas tareas investigativas, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios, con el objetivo de identificar a los autores del hecho, que continúan siendo intensamente buscados.

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