Violenta entradera en La Dolly 2: atan a un vecino para robarle el auto y dinero en efectivo

Una familia de Brandsen vivió momentos de extrema violencia este viernes por la noche durante una entradera perpetrada por una banda de delincuentes armados en el barrio La Dolly II.

El hecho ocurrió alrededor de las 20, cuando al menos cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron por la fuerza en la vivienda del padre de la familia, ubicada sobre calle Pasteur. Una vez dentro, redujeron al matrimonio, los golpearon y los ataron mientras exigían dinero y objetos de valor.

Luego de controlar la situación en la primera vivienda, los asaltantes obligaron a las víctimas a trasladarse hasta la casa de uno de sus hijos. Al llegar, tocaron el timbre y, cuando el hombre salió a atender, también fue reducido por los delincuentes.

Con todos los integrantes de la familia bajo su control, la banda continuó con el robo y logró apoderarse de un automóvil BMW y de una importante suma de dinero en efectivo. Tras concretar el golpe, los delincuentes escaparon del lugar.

La investigación se encuentra en pleno desarrollo. Entre las tareas que llevan adelante los investigadores se encuentra el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la recolección de distintos elementos de prueba que permitan identificar a los autores del hecho y establecer con precisión cómo se desarrolló el violento asalto.

De manera extraoficial, trascendió que los delincuentes podrían haber llegado al barrio a bordo de un vehículo de alta gama, aunque ese dato aún forma parte de la investigación.

La causa quedó en manos de la Justicia, mientras continúan las diligencias para dar con los responsables.

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Por Nicolás Bresky

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