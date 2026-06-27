La edición n° 3093 del semanario local ya se encuentra disponible en todos los kioscos de la ciudad. A continuación te compartimos los temas de tapa desarrollados.

Este pueblo ya tiene 150 años



El frío inclemente fue el invitado más odioso a una celebración que tuvo la modestia de parecer la altura de su origen.



Aunque seguramente, a la luz del gélido clima que le quitó calor y gente al festejo, los organizadores se habrán lamentado no haber elegido el Museo como sede del acto, un ámbito que por muchas razones, sobre todo por ser el encargado de custodiar el pasado de Brandsen, parece ser el más apropiado para estos actos.

Pero bueno, si los fundadores eligieron que Brandsen naciera al otro día del comienzo del invierno, quizá fue para que nos vayamos acostumbrando a que tiritar y saber guarecernos de las inclemencias de lo que venga, sea parte de su destino. Brandsen no nació bajo una luz floreciente. Se fue haciendo sustraído entre las dudas de vecinos con más historia.

Y los actos al menos pusieron a prueba la voluntad de un manojo de vecinos que, desafiando una intemperie tan ingrata, le dio marco a este cumpleaños: celebrar con voz baja, pero sentida; una celebración que de alguna manera -aunque sea a la garúa- obliga a redoblar los esfuerzos para que el espíritu emprendedor de sus pioneros irradie como ejemplo de tenacidad y sirva de inspiración para poder seguir creciendo

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Proponen un monumento a “Látigo” Coggi en la plaza de Las Mandarinas

El Ejecutivo municipal propuso levantar un monumento en homenaje a Juan Martín “Látigo” Coggi, emplazado en Las Mandarinas, en reconocimiento por su destacada trayectoria deportiva, como uno de los máximos referentes de nuestra localidad.



En tal sentido, el intendente Fernando Raitelli envió un proyecto de ordenanza al HCD, que tomó estado parlamentario el lunes, pasando a comisión para emitir dictamen.

Recordemos que, nuestro ilustre vecino ganó tres títulos a nivel mundial de boxeo; ahora, impulsan un monumento “que perpetúe su legado y su trascendencia deportiva”. Un grupo de vecinos elevó esta iniciativa, que va tomando cuerpo.

El martes se iniciará una nueva edición del Parlamento Juvenil



Esta semana dieron a conocer que, desde el martes, se volverá a reunir el Parlamento Juvenil local, en el recinto del deliberativo.



En el marco de una reunión de trabajo junto a la jefatura distrital de Educación, el Concejo confirmó la fecha de la primera sesión del Parlamento Juvenil, que se realizará el próximo 30 de junio.

“Venimos impulsando este espacio porque creemos en una política que se abre, que escucha y que forma. El Parlamento Juvenil recrea el funcionamiento del HCD, pero con la mirada de quienes están terminando la secundaria y tienen mucho para decir”, indicó el presidente del HCD, Daniel Caraballo.

Participan escuelas de gestión estatal, privadas, centros educativos complementarios y también clubes barriales deportivos, ampliando la base de participación y acercando la política a toda la comunidad.

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Brandsen figura entre los 120 municipios que mostraron recuperación económica en 2025



Un estudio sobre 63 cadenas productivas que representan el 88% del PBI reveló que la Provincia de Buenos Aires creció 2,6% durante 2025 y dejó atrás dos años de caída.



Cómo les fue a los distritos de la Región: hubo avances en La Plata, Ensenada, Punta Indio, Magdalena y Brandsen, y una contracción en Berisso.

Hay un centenar de productores interesados en iniciar acciones judiciales contra el Municipio por la tasa de Red Vial y Guías

El Rojiverde a cuartos y Las Manda a semis



Por la última fecha de la fase regular de la Liga Metro, Atlético y Progreso derrotó a Estrella del Sur, que venía puntero, clasificó a cuartos y, además, hizo que Las Mandarinas, que derrotó a Deportivo San Vicente, termine puntero y clasifique directamente a semis.

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