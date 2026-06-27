La periodista, conductora y actriz murió este viernes luego de protagonizar un accidente ferroviario en la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro. Juan Manuel Caballe, productor nacido en Brandsen, se despidió de ella dedicándole unas palabras en sus redes sociales.

Foto publicada por el medio Todo Jujuy (TJ)

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Sáenz Peña y El Cano, donde el vehículo que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa. La Justicia investiga las circunstancias del siniestro y ya ordenó una serie de peritajes para reconstruir la mecánica del impacto.

Según expresó el medio Todo Noticias (TN), las primeras actuaciones indican que Pais conducía un Honda Civic cuando intentó atravesar el paso a nivel con la barrera baja. El tren impactó de lleno sobre el lateral izquierdo del vehículo, correspondiente al lado del conductor. La investigación, que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Martínez, contempla el análisis del funcionamiento del cruce ferroviario, el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente.

De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, la conductora falleció como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano grave producto del violento impacto. Los investigadores aguardan además los resultados de los estudios complementarios mientras continúa la causa judicial. Horas antes del accidente, Pais había compartido en sus redes sociales un mensaje celebrando la ampliación de la gira nacional de la obra teatral El Divorcio del Año, producción de José María Muscari en la que participaba y hacia cuya función se dirigía al momento del hecho.

El mensaje de despedida de Juan Manuel Caballe

El productor brandseño publicó en sus redes sociales un saludo de despedida dedicado a la actriz y conductora. En el mismo contó cuáles eran los planes que tenían a futuro: «Mi amiga del alma. Todavía estoy en shock sin saber que puedo hacer para que esto no sea real. Esta mañana hablamos y me decías de ir a Chile con Beni cuando termine la gira de El divorcio y te dije que me encantaba la idea. Y ahora enterarme de esta noticia parece increíble «, escribió.

Para finalizar el mensaje y despedida, escribió las siguientes palabras: «Te voy a tener presente siempre en mi corazón . Sos, fuiste y serás una amiga de fierro. Gracias por estar siempre, en las buenas y en las malas. Te abrazo con el alma y quiero que sepas que te quiero mucho. ♥️🙏 me queda tu sonrisa marcada en el corazón para siempre. DALEEE ERNEEEES, buen viaje, hasta siempre!».

Una trayectoria de más de tres décadas en los medios

Nacida el 12 de marzo de 1972 en la Ciudad de Buenos Aires, Ernestina Pais desarrolló una extensa carrera en radio, televisión y teatro. Sus primeros pasos llegaron junto a Jorge Guinzburg, con quien trabajó en La Biblia y el Calefón y posteriormente en Mañanas Informales. Tras la muerte del conductor en 2008, asumió la conducción del exitoso ciclo.

A lo largo de su carrera también condujo programas como Sabés o Sonás, junto a su hermana Federica Pais, y en 2009 se convirtió en la primera mujer en estar al frente de Caiga Quien Caiga (CQC). Además, pasó por ciclos de América TV, la TV Pública y distintas emisoras radiales, donde recibió reconocimientos como los premios Martín Fierro por su labor.

En los últimos años también se destacó sobre los escenarios y formaba parte del elenco de El Divorcio del Año, mientras que semanas atrás había vuelto a hablar públicamente sobre su proceso de recuperación del alcoholismo, destacando que llevaba más de un año sin consumir alcohol y alentando a quienes atravesaban situaciones similares a buscar ayuda profesional.

La noticia de su fallecimiento provocó una profunda conmoción en el ambiente artístico y periodístico, donde colegas, amigos y figuras del espectáculo comenzaron a despedirla a través de las redes sociales con mensajes de afecto y reconocimiento por su trayectoria.

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