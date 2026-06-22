Autoridades locales, instituciones y vecinos participaron de la ceremonia por el sesquicentenario de la ciudad cabecera del Partido. Hubo homenajes, reconocimientos, un repaso por la historia local y un llamado a seguir construyendo el futuro de la comunidad.

Hoy se vivió una jornada histórica al conmemorarse el 150° aniversario de la fundación de la ciudad cabecera del Partido. El acto protocolar se desarrolló en el Centro Cívico y reunió a autoridades municipales, representantes de instituciones, fuerzas de seguridad, docentes, alumnos y vecinos que acompañaron una celebración cargada de historia y emoción.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Fernando Raitelli junto al presidente del Honorable Concejo Deliberante, Daniel Caraballo, y la presidenta del Consejo Escolar, Victoria Natalichio. También participaron funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares e integrantes de distintas entidades de la comunidad.

Uno de los primeros momentos del acto fue el ingreso de las banderas de ceremonia. Alumnos de jardines, escuelas primarias, secundarias y técnicas del distrito compartieron ese espacio con representantes de las fuerzas de seguridad y de los Bomberos Voluntarios de Brandsen. Luego se realizó el izamiento de las banderas Nacional, Bonaerense y de Brandsen mientras sonaban las estrofas de Aurora y del Himno Nacional Argentino.

Más tarde llegó uno de los homenajes más significativos de la tarde. El intendente Fernando Raitelli y el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Caraballo, colocaron una ofrenda floral en el busto de Pedro José Ferrari para recordar al fundador de la ciudad y reconocer su legado en el desarrollo de Brandsen.

La historia también tuvo un lugar destacado durante la ceremonia. La profesora Patricia Betanzo, integrante de la Comisión Amigos del Museo, repasó el origen de la ciudad y recordó que el 22 de junio de 1876 fue aprobada oficialmente por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires la traza urbana diseñada por Pedro José Ferrari. Explicó además que esa decisión marcó el nacimiento formal de la ciudad cabecera y resaltó la visión que tuvo su fundador para proyectar el crecimiento de la comunidad.

El acto también contó con un momento artístico que aportó color a la celebración. Alumnos del estudio de Carmen Trivillín y Héctor López presentaron un cuadro de danzas bajo la coordinación de la profesora Estefanía Juarros. La presentación fue acompañada por un cálido aplauso de los presentes.

Durante su mensaje, el presidente del Concejo Deliberante, Daniel Caraballo, invitó a valorar la identidad brandseña y destacó la importancia de cuidar la historia local sin dejar de pensar en el futuro. Luego, el periodista Alejandro Felipe Castañeda emocionó al público con la lectura de un poema escrito especialmente para el centenario de Brandsen, una obra que volvió a cobrar vigencia en este nuevo aniversario.

La celebración continuó con la entrega de medallas conmemorativas a instituciones que forman parte de la identidad del distrito y que han dejado una huella en la comunidad a lo largo de los años. Fueron distinguidos la Comisaría de Brandsen, el Consejo Escolar, la Parroquia Santa Rita de Casia, el Hogar de Ancianos Santa Rita, la Biblioteca Popular General José de San Martín y el Museo y Archivo Histórico de Brandsen. Cada reconocimiento fue recibido por representantes de las respectivas instituciones.

En el cierre de la ceremonia, el intendente Fernando Raitelli convocó a fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones y los vecinos. Destacó que los 150 años de Brandsen representan una oportunidad para valorar el camino recorrido, pero también para planificar el crecimiento del distrito con una mirada puesta en las próximas generaciones.

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NOTA PUBLICADA EL 20 DE JUNIO DE 2026

Con motivo de los festejos por el 150° aniversario de la Ciudad, desde el Honorable Concejo Deliberante se realizó una invitación abierta a la comunidad para participar de las actividades conmemorativas que tendrán lugar en una jornada especial cargada de significado institucional e histórico.

La convocatoria fue realizada en el marco de las celebraciones impulsadas por el Departamento Ejecutivo Municipal y contempla una serie de actos que se desarrollarán en el edificio de Mitre y Sáenz Peña, en el marco de la Octava Sesión Ordinaria. La misma iniciará a las 16.30 con un acto protocolar.

La ceremonia principal se llevará a cabo en los jardines del cuerpo legislativo local y contará con la presencia de autoridades, representantes de instituciones y vecinos. Posteriormente, se desarrollarán diversas actividades especialmente vinculadas a la conmemoración de los 150 años de la ciudad cabecera.

A las 18 se producirá uno de los momentos más destacados de la jornada: el descubrimiento de la placa identificatoria de la Sala de Sesiones “Pedro José Ferrari”, un reconocimiento que busca poner en valor la historia institucional del fundador del Distrito.

Para las 18.15, quedará inaugurada la primera sala de reuniones del Honorable Concejo Deliberante, un nuevo espacio destinado al trabajo legislativo y al fortalecimiento de la actividad institucional. Posterior a ello, habrá un ágape entre los presentes.

Desde la organización destacaron la importancia de esta fecha para toda la comunidad y expresaron el deseo de contar con la presencia de vecinos e instituciones en este sesquicentenario de la Ciudad.

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