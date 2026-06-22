Llegó el momento de realizar un nuevo sorteo de InfoBrandsen en este Mundial 2026.
Las cábalas se respetan y Argentina sigue dando alegrías. Con un Lionel Messi histórico, la Selección Argentina venció 2 a 0 a Austria y aseguró su clasificación a los 16avos de final de la Copa del Mundo. El capitán marcó los dos goles del encuentro, se recuperó de un penal fallado y se convirtió en el máximo goleador del certamen.
Como en cada partido, entre quienes acertaron el resultado exacto realizamos un nuevo sorteo. En esta oportunidad, el premio es una cena para dos personas en Parrilla Don Pedro.
Participan todas las cuentas de Instagram, que acertaron el 2 a 0 y en instantes conoceremos al ganador o ganadora.
Y atención porque esto sigue: durante todo el Mundial vamos a continuar realizando sorteos, premios y sorpresas para acompañar a la Scaloneta en cada paso.
La Selección Argentina vuelve a salir a la cancha y en InfoBrandsen seguimos respetando las cábalas. Junto a Parrilla Don Pedro lanzamos un nuevo sorteo para quienes se animen a pronosticar el resultado exacto del encuentro frente a Austria. El premio será una cena para dos personas y, como siempre, los miembros del Canal de WhatsApp de InfoBrandsen tendrán doble chance de ganar.
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp