La celebración incluyó el Tedeum en la Capilla Santa Clara de Asís, la Promesa de Lealtad a la Bandera, la presentación de la Cápsula del Tiempo y un gran desfile que reunió a instituciones y vecinos de toda la comunidad.

El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, encabezó los festejos oficiales por el Día de la Bandera en la localidad de Domselaar, conmemorando los 206 años del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Las actividades oficiales comenzaron en la Plaza de la Bandera, donde el jefe comunal, acompañado por funcionarios del Ejecutivo local, realizó el izamiento de la enseña nacional, participó de la entonación del Himno Nacional Argentino y colocó una ofrenda floral en homenaje al creador de nuestra bandera, al cumplirse 206 años del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Posteriormente, se llevó a cabo el tradicional Tedeum en la Capilla Santa Clara de Asís de Domselaar, un espacio de reflexión y encuentro que reunió a autoridades, representantes de instituciones y vecinos de la comunidad para agradecer y renovar el compromiso con los valores de unidad, solidaridad y servicio que identifican a nuestra Patria.

Uno de los momentos más significativos e históricos de la jornada se vivió junto a los alumnos y alumnas de 4° año de las escuelas del distrito, quienes realizaron su Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional. En un clima de emoción, alegría y orgullo compartido con familias, docentes y vecinos, los estudiantes reafirmaron su compromiso con los valores que representa nuestra enseña patria.

Durante el acto también se presentó la Cápsula del Tiempo del nuevo Monumento a la Bandera de Domselaar, una iniciativa que busca proyectar el presente hacia las futuras generaciones. Cada niño y niña dejó un mensaje destinado al futuro, sellando un compromiso cívico que formará parte del patrimonio cultural de toda la comunidad y de una obra que quedará para la historia de la localidad.

Seguidamente, contó con la destacada participación de la Policía de San Vicente y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que incorporó especialmente a sus nuevos cadetes; el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Vicente; los cadetes del Instituto de Formación Policial San Vicente; el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME); clubes de barrio y entidades deportivas; centros de jubilados como “Esfuerzo y Voluntad”; ballets folklóricos; la Biblioteca Popular de Domselaar; instituciones educativas y los queridos veteranos del Centro Héroes de Malvinas.

El cierre de los festejos oficiales estuvo a cargo de los Centros Tradicionalistas y Fortines locales, que aportaron todo el color de la tradición gaucha, el orgullo criollo y la destreza ecuestre.

Para culminar la jornada, las autoridades visitaron el predio del Fortín Rastrillada, donde participaron de la Fiesta Popular organizada junto a la Comisión de Festejos Tradicionalistas, un espacio de encuentro familiar destinado a mantener vivas nuestras raíces, costumbres e identidad cultural.

“Todos los niños que están aquí hoy y que van a jurar a nuestra bandera, están dejando un mensaje al futuro y eso va a ir de la mano de una decisión muy importante que para nosotros va a marcar un nuevo hito en la localidad, que es llevar adelante el proceso de un Monumento en Pie del Bandera, como el que tenemos en la ciudad de Rosario. Es una réplica a escala de 13 metros que se va a imponer para que el año que viene no solamente leamos el mensaje al futuro de cada uno de los chicos que están jurando hoy”, expresó el intendente Nicolás Mantegazza durante las celebraciones.

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