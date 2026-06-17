Las actividades se desarrollan en el Polideportivo Padre Mugica con una destacada asistencia de instituciones educativas y deportivas.

El Municipio de San Vicente dio inicio a la etapa municipal de los Juegos Bonaerenses 2026, una de las competencias deportivas y culturales más importantes de la provincia de Buenos Aires, que reúne a miles de participantes de distintas edades y disciplinas.

La jornada inaugural contó con la participación de estudiantes y jóvenes representantes de diversas instituciones educativas del distrito, quienes comenzaron a competir en un clima de entusiasmo, compañerismo y sana convivencia.

Bajo la organización de la Subsecretaría de Deportes, San Vicente ya vive una nueva edición de los Juegos Bonaerenses, fortaleciendo espacios de encuentro donde las juventudes pueden compartir experiencias, aprender y crecer junto a sus pares, representando a sus escuelas e instituciones con compromiso y entusiasmo.

Con gran expectativa, el distrito ya transita la primera semana de competencias. La actividad deportiva comenzó el martes en el Polideportivo Padre Mugica con la participación de las categorías juveniles en las disciplinas de Vóley Femenino Sub 16, Fútbol 11 Masculino en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, y Fútbol 5 en las categorías Sub 16 y Sub 18.

El miércoles será el turno de los Adultos Mayores, quienes participarán de la disciplina Pentatlón. La competencia continuará el jueves con las finales de Fútbol 11 Masculino en las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18, junto con las instancias decisivas de Fútbol 5 en las categorías Sub 16 y Sub 18.

El cierre de esta primera semana será el viernes dedicado al Futsal Sub 14, completando una intensa agenda deportiva que reúne a jóvenes y adultos mayores en el marco de la etapa local.

Los Juegos Bonaerenses representan una oportunidad para que los participantes compartan experiencias, afiancen lazos con sus pares y representen con orgullo a sus escuelas e instituciones, avanzando en las distintas instancias de competencia.

Con una amplia convocatoria y una destacada participación, San Vicente vuelve a ratificar su compromiso con el deporte como herramienta de inclusión, integración y crecimiento para toda la comunidad.

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