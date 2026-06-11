El encuentro se realizó en el Centro Operativo de Prevención de Alejandro Korn y reunió a los equipos responsables de la seguridad del distrito.

El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, encabezó una reunión de trabajo con el equipo de la Secretaría de Seguridad para avanzar en estrategias que optimicen la prevención y la respuesta ante las demandas de la comunidad.

Durante el encuentro, se abordaron distintos ejes vinculados a la capacitación permanente de los trabajadores del área, la mejora de los procesos de gestión y la incorporación de estrategias que permitan optimizar las tareas de prevención en todo el distrito.

La jornada permitió intercambiar experiencias, analizar los desafíos actuales y consolidar una agenda de trabajo orientada a brindar respuestas cada vez más eficientes a las necesidades de los vecinos de San Vicente.

Por tal motivo, “la formación continua de los equipos y el fortalecimiento de la coordinación entre las distintas áreas resultan fundamentales para seguir construyendo un sistema de seguridad moderno, cercano y preparado para actuar ante las diferentes situaciones que se presentan en la comunidad”.

“Trabajamos para contar con un sistema de seguridad más eficiente, con herramientas de gestión cada vez más sólidas y con equipos capacitados para dar respuestas rápidas y efectivas a nuestros vecinos”, señaló el jefe comunal.

Asimismo destacaron que estas acciones forman parte de una política integral impulsada por el Municipio, que busca fortalecer la prevención, mejorar la capacidad operativa de los equipos de seguridad y continuar incorporando recursos que contribuyan al bienestar y la tranquilidad de toda la comunidad.

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