Estudiantes de la Escuela Agraria N°1 participaron de una jornada de aprendizaje en el Vivero Provincial de Plantas Nativas, mientras que la Reserva Natural Laguna de San Vicente continúa ofreciendo propuestas abiertas a la comunidad durante el Mes del Ambiente.

La actividad permitió que los jóvenes conocieran de primera mano el trabajo que se lleva adelante en el vivero para fortalecer los ecosistemas locales y mejorar la calidad ambiental de los territorios. Durante el recorrido dialogaron sobre la importancia de las especies nativas, el cuidado de las plantas y la protección de los hábitats naturales.

Además, participaron de experiencias prácticas vinculadas a la siembra hortícola, el reconocimiento de plantines de temporada, la observación de insectos beneficiosos, la producción de compost y la plantación de semillas para huerta, incorporando herramientas y conocimientos que fortalecen su formación educativa y laboral.

La jornada se desarrolló en el marco del programa de Educación Profesional Secundaria, que promueve la revinculación de jóvenes con el sistema educativo a través de propuestas formativas orientadas al mundo del trabajo.

Próximas actividades en la Reserva Natural Laguna de San Vicente

Como parte de la agenda ambiental prevista para este mes, la Reserva Natural Laguna de San Vicente continuará ofreciendo actividades abiertas a la comunidad.

Adopción de árboles nativos

Todos los viernes, de 10 a 15 horas, los vecinos y vecinas de San Vicente podrán retirar gratuitamente un árbol nativo para plantar en espacios públicos como veredas, plazas, parques y espacios comunitarios.

Para acceder al ejemplar será necesario presentar DNI con domicilio en el distrito y completar una planilla indicando el lugar donde será plantado. La iniciativa busca fomentar la forestación urbana con especies autóctonas y fortalecer el compromiso ciudadano con el ambiente.

Taller “Herramientas para la salud: camino al invierno”

El próximo sábado 6 de junio, a las 10 horas, se realizará en la Reserva Natural Laguna de San Vicente el taller “Herramientas para la salud: camino al invierno”, una propuesta basada en la Medicina Tradicional China y coordinada por Gisele Alejandra Soledad Ceron.

Durante el encuentro se abordarán temas relacionados con la prevención, el botiquín herbal, la digitopuntura y técnicas de automasaje, brindando herramientas para el cuidado integral de la salud durante la temporada invernal.

Guardianes de la Laguna: una propuesta para las infancias

Además, el próximo 6 de junio a las 14 horas se llevará adelante la actividad «Guardianes de la Laguna», una propuesta especialmente pensada para niñas y niños a partir de los 5 años. El encuentro se desarrollará en la Reserva Natural Laguna de San Vicente y combinará juegos, exploración y aprendizaje en contacto con la naturaleza.

Los participantes podrán descubrir insectos, aves y plantas nativas, conocer más sobre huerta, semillas y biodiversidad, aprender sobre el cuidado del ambiente y el reciclaje, y recorrer distintos sectores de la laguna a través de experiencias lúdicas diseñadas para despertar la curiosidad y el compromiso con el entorno natural. Los cupos son limitados y la inscripción se realiza a través de WhatsApp al 11 2331-8624.

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