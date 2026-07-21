San Vicente: lanzan un operativo gratuito de documentación en el barrio La Pradera

Del 27 al 29 de julio, el Registro Provincial de las Personas atenderá en la Escuela Primaria Nº 31. Se podrán gestionar DNI, partidas, certificados y otros trámites esenciales de manera ágil y gratuita.

El Municipio de San Vicente, en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, llevará adelante un nuevo Operativo de Documentación destinado a acercar servicios esenciales a la comunidad y facilitar el acceso a distintos trámites registrales.

La jornada se desarrollará los días 27, 28 y 29 de julio, de 10 a 15, en la Escuela Primaria Nº 31, ubicada sobre Constituyentes entre calles 10 y 11, barrio La Pradera.

Durante el operativo, los vecinos podrán realizar gestiones como la tramitación del DNI, solicitud de partidas, obtención de certificados de domicilio y extravío, emisión del Certificado de Pre Identificación (CPI), empadronamiento de personas extranjeras e iniciar el trámite de cambio de género, entre otros servicios brindados por el Registro Provincial de las Personas.

“Esta iniciativa forma parte del trabajo conjunto entre la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de San Vicente para garantizar un Estado más cercano, promoviendo el acceso a derechos y facilitando la realización de trámites de manera ágil, gratuita y cerca de cada vecino”, destacaron desde aquella comuna.

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp