Delincuentes aprovecharon la ausencia de una familia para cometer un importante robo en una vivienda de la localidad de Gómez. El hecho fue descubierto este martes, cuando los propietarios regresaron desde la ciudad de La Plata y encontraron uno de los accesos violentado y la casa completamente revuelta.

El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Chabagno, entre Cesaretti y Los Álamos. La información fue publicada por el medio DLN, que indicó que los damnificados habían viajado el lunes a La Plata y, al regresar este martes, advirtieron que delincuentes habían ingresado al inmueble tras forzar uno de los accesos.

Una vez en el interior, los autores del hecho revolvieron todas las habitaciones y se apoderaron de varios electrodomésticos, además de una importante suma de dinero en dólares.

Efectivos de la Estación Comunal de Brandsen trabajan en el lugar realizando las primeras actuaciones y las pericias correspondientes para establecer cómo ocurrió el robo e intentar identificar a los responsables.

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