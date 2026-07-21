Allanamiento por amenazas en La Dolly II

El operativo fue realizado en el marco de una investigación por un conflicto de larga data entre dos vecinos. No se registraron aprehensiones.

El Grupo Táctico Operativo (GTO), efectivos de la Estación de Policía Comunal de Brandsen y personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) llevaron adelante un allanamiento durante la tarde del lunes 20 en el barrio La Dolly II.

El procedimiento se desarrolló en una vivienda ubicada sobre calle Curie y fue ordenado en el marco de una causa por daños y amenazas, originada tras un conflicto de larga data entre el denunciado y el denunciante.

Fuentes policiales indicaron que el operativo se realizó con normalidad y que, si bien se concretó la diligencia judicial, no hubo personas aprehendidas como resultado del allanamiento.

La investigación continúa bajo la intervención de la Justicia para determinar el avance de la causa.

Por Nicolás Bresky

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