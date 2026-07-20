A partir del 1 de agosto, el precio de los pasajes reflejará un incremento del 3,9%, correspondiente al sistema de indexación automática que sirve para sostener el funcionamiento del servicio.

Los colectivos que pertenecen a la Provincia de Buenos Aires cuenta con un boleto mínimo que ascenderá a $1.098,48 mientras que el valor del resto de los tramos será el siguiente:

Hasta 3 kilómetros: $1.098,48

$1.098,48 Entre 3 y 6 kilómetros: $1.235,78

$1.235,78 Entre 6 y 12 kilómetros: $1.373,09

$1.373,09 Entre 12 y 27 kilómetros: $1.647,74

$1.647,74 Más de 27 kilómetros: $1.937,16

Los transportes de jurisdicción nacional no serán alcanzados por este aumento ya que mantienen un cronograma tarifario diferente dispuesto por la Secretaría de Transporte. El valor del boleto de esas líneas será de $742,81 ya que corresponde a la actualización aplicada en junio. El resto de sus valores serán:

SUBE registrada: $757,67

$757,67 Tarifa Social: $340,95

$340,95 Sin tarjeta nominalizada: $1.515,33

Por otro lado, los subtes recibirán el mismo incremento de los colectivos, y su pasaje general será de $1.684,22 para quienes tengan la SUBE registrada y de $2.640,10 para quienes no tengan su tarjeta registrada.

Además, quienes cuenten con Tarifa Social continuarán pagando $567; con el Boleto Estudiantil pagarán $226 y finalmente el Premetro costará $567,35.

Desde la entidad Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) recordaron que los pases gratuitos para jubilados y pensionados, personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera continuarán con la vigencia que sostuvieron hasta el momento.

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp