El gobierno bonaerense reglamentó la ley que busca mejorar la accesibilidad de todas las personas al transporte público de pasajeros.

Este martes se promulgó la Ley 15.613 aprobada por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires tras años de tratamiento. La norma busca garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad al transporte público y, en particular, a los colectivos. Las líneas deberán adaptar sus coches.

Según la norma publicada en el Boletín Oficial, las empresas de transporte “deberán colocar en sus unidades pictogramas que garanticen la accesibilidad de información a personas con discapacidad que manifiesten dificultades en la comunicación y el lenguaje verbal”. En otras palabras, los coches deberán tener carteles que faciliten el intercambio entre choferes y pasajeros que tengan dificultades para expresarse.

Se trata de una iniciativa que ya cuenta con algunas experiencias voluntarias, pero que ahora es obligatoria. La línea 85 de Quilmes es una de las pioneras que incluso inspiró la redacción de esta Ley provincial. Sus unidades ya cuentan con señalización pictográfica que busca facilitar la comunicación de personas con algún trastorno del espectro autista (TEA) u otra discapacidad que dificulte la comunicación verbal.

En segundo lugar, la ley establece que los conductores de colectivos, en realidad de cualquier vehículo destinado al transporte público de pasajeros, deberán capacitarse “en trato a personas con discapacidad” para obtener su licencia habilitante. Los cursos los va a dictar la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Transporte bonaerense.

Finalmente, el gobierno bonaerense se compromete a proporcionarle a todos los municipios que adhieran a esta ley los pictogramas de señalización a colocar en terminales de ómnibus, paradas de colectivos “y cualquier espacio en el que proceda la utilización del transporte público de pasajeros”.

Fuente: InfoCielo

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