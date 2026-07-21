Comenzó la segunda semana del operativo de inscripción al Registro Habitacional, requisito indispensable para participar de la futura adjudicación de las casas del barrio República.

Con el inicio de la segunda semana del operativo de inscripción al Registro Habitacional, desde el Municipio realizaron un balance altamente positivo sobre la respuesta de los vecinos. El registro, que además permitirá conformar un mapa actualizado del déficit habitacional en el Distrito, ya superó los 600 inscriptos y las autoridades proyectan que esa cifra podría alcanzar las 2.000 personas al finalizar el proceso.

El responsable del operativo, Nelson Nuss, señaló en el programa Una Buena Mañana (Estación Radio) que la demanda viene superando las expectativas: «Aproximadamente 550 personas inscriptas y ya hoy estamos hablando de más de 600 vecinos anotados en el programa. Si hacemos una proyección, estamos hablando de cerca de 2.000 inscriptos».

El funcionario remarcó que el registro no solo servirá para la futura adjudicación de las 36 viviendas que se construirán en el barrio República, sino también para conocer con mayor precisión la realidad del Distrito: «Esto nos va a dar una dimensión real de la necesidad, siempre y cuando los vecinos se acerquen y se inscriban, porque esto nos da el mapa del déficit habitacional de toda la localidad».

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LA INSCRIPCIÓN ES PARA TODOS

Uno de los puntos que Nuss buscó aclarar es que el registro está abierto a cualquier persona con necesidad habitacional, independientemente de su situación familiar. Si bien el sistema asigna un puntaje según distintas variables -como si la persona alquila, vive prestada o posee otras condiciones de vulnerabilidad- todavía no están definidos los criterios específicos que aplicará el Instituto de la Vivienda para la adjudicación de las 36 casas.

En ese sentido, explicó que la intención del Ejecutivo local es que el acceso sea lo más amplio posible: «La idea del intendente es que esto sea abierto a toda la comunidad, porque entiende que también hay realidades de personas solteras con mucha necesidad. Para entender bien la situación habitacional de Brandsen no hay que dejar a nadie afuera. Todos tienen que estar inscriptos».

MENORES TIEMPOS DE ESPERA

Respecto al funcionamiento del operativo, Nuss destacó que el personal logró agilizar considerablemente la atención: «La primera semana nos demostró que estamos a la altura. El jueves y viernes no hubo demoras de más de 10 minutos, cuando el primer día tuvimos esperas de entre 40 y 50 minutos».

Para esta semana se esperan jornadas con mayor concurrencia debido a la distribución de los turnos por letra del apellido, aunque aseguró que el equipo está preparado para responder a la demanda.

CUOTAS ESTIMADAS

Otra de las consultas más frecuentes de quienes se acercan a inscribirse tiene que ver con el valor que podrían tener las futuras cuotas de las viviendas. Al respecto, Nuss explicó que actualmente la Provincia utiliza como referencia un tope equivalente al 30% de dos salarios mínimos, vitales y móviles: «Eso te da, a la fecha de hoy, una cuota de alrededor de 220 mil pesos, muy accesible».

No obstante, aclaró que el valor definitivo recién se conocerá poco antes de la entrega de las viviendas: «La cuota se termina de definir el último día hábil del mes previo a la entrega de la vivienda, basándose en la actualización del salario mínimo vital y móvil».

HABRÁ TIEMPO HASTA AGOSTO

Finalmente, el funcionario confirmó que quienes no pudieron asistir el día asignado por la letra inicial de su apellido podrán acercarse igualmente en cualquier momento del operativo: «No queremos que nadie quede afuera. Cualquier vecino puede venir el día que pueda hacerlo».

Además, anunció que las inscripciones continuarán hasta el primer viernes de agosto, e incluso no descartó ampliar horarios o habilitar jornadas especiales si la demanda así lo requiere: «Vamos a analizar la demanda y, si es necesario, abrir una inscripción por la tarde o un sábado. Queremos estar a la altura de la necesidad de los vecinos y cubrir todas las demandas».

Fuente: Estación Radio

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