El encuentro se realizará a las 17.30 en la Unión Vecinal Infanta Isabel. El intendente escuchará las inquietudes de los lugareños y dialogarán para buscar paliar la problemática.

En las últimas horas quedó confirmada la reunión entre el intendente Fernando Raitelli, y los vecinos de los barrios Infanta Isabel y Los Aromos para abordar la situación de la planta de tratamiento de residuos cloacales y las consecuencias que su funcionamiento genera en la zona. El encuentro se llevará a cabo este miércoles 22 de julio, a las 17:30, en la sede de la Unión Vecinal Infanta Isabel, ubicada en Leandro N. Alem 3037.

La convocatoria tiene como objetivo generar un espacio de diálogo para que los vecinos puedan plantear sus inquietudes, reclamos y experiencias vinculadas a la planta depuradora, una problemática que genera preocupación por sus posibles impactos ambientales y en la calidad de vida de quienes residen en las inmediaciones.

Cabe recordar que esta reunión estaba prevista originalmente para el lunes 13 de julio, pero debió ser suspendida debido a cuestiones de agenda del jefe comunal.

Desde la organización remarcaron la importancia de la participación de la comunidad para intercambiar opiniones y avanzar en la búsqueda de soluciones. El encuentro buscará acercar posiciones entre el Municipio y los vecinos afectados por la mayor preocupación ambiental de la Ciudad en este momento.

El flyer que compartió la institución anunciando el encuentro de este miércoles.

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