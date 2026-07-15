A través de una jornada teórica y práctica, el cuerpo activo se instruyó en el manejo de peligros y la intervención segura en viviendas, comercios e industrias equipadas con paneles fotovoltaicos.

El pasado miércoles, en las instalaciones del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios, se brindó una capacitación al personal sobre energía solar y los riesgos asociados a la intervención en sistemas de este tipo

Durante la jornada se abordó el reconocimiento de los sistemas fotovoltaicos, sus componentes y los procedimientos de actuación ante incendios en viviendas, comercios o industrias que cuenten con este tipo de instalaciones.

“Como institución, entendemos que la capacitación constante es fundamental para responder de manera segura y eficiente a los nuevos desafíos que presenta el avance de la tecnología”, manifestaron desde Bomberos Voluntarios Brandsen, como así también destacaron a los instructores por compartir sus conocimientos y experiencia.

Por último, destacaron: “Seguimos incorporando herramientas y actualizando nuestros conocimientos para brindar un mejor servicio a la comunidad, preparándonos para intervenir de forma segura en emergencias que involucren energías renovables”.

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