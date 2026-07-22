El proyecto es una experiencia educativa creada por el Instituto Federico Brandsen, y tiene como objetivo el desarrollo de habilidades de debate, oratoria, argumentación, negociación y pensamiento crítico.
La edición 2026 se llevó a cabo en las instalaciones del colegio en el marco de la Jornada de las Ciencias Sociales donde se debatieron los siguientes tópicos:
- Utilización de la IA en conflictos armados.
- Consejo de seguridad: seguridad vs. Derechos Humanos.
- Consejo económico y social: consecuencias de la volatilidad del precio del petróleo.
- Consejo de Derechos Humanos: militarización de las fuerzas de seguridad.
- Oficina de la ONU contra la droga y el delito: crimen trasnacional, lavado, corrupción y vacíos legales.
- UNICEF: trata con fines de explotación.
De este encuentro participaron estudiantes de diferentes institucionales locales; cada uno de ellos estuvo a cargo de la representación de un país específico, y debió participar de la discusión sosteniendo la posición que la nación representada tiene respecto a cada tema propuesto.
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