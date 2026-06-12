La agenda cultural de junio suma nuevas propuestas para los vecinos.

La Secretaría de Cultura y Deportes de San Vicente invita a disfrutar de un variado cronograma durante el fin de semana, con propuestas gratuitas que incluyen teatro, danza, espectáculos familiares y una nueva edición de la feria de artesanías.

El sábado 13, desde las 16.30, el Parque Urbano Viejo Casal de Alejandro Korn será escenario de una destacada presentación de danza argentina a cargo de Aldana Arthur y Eduardo Rodríguez, reconocidos artistas internacionales que compartirán un espectáculo de tango y folklore de excelencia. La actividad propone un encuentro con las raíces culturales y las expresiones artísticas que representan a nuestro país en el mundo.

Por su parte, el domingo 14 a las 16, el Paseo del Bicentenario recibirá una jornada pensada para toda la familia con la propuesta “Risas y Artesanías”. La actividad contará con la presentación en vivo de “H” El Payaso y la tradicional Feria de Artesanías de la Estación Cultural, ofreciendo un espacio de recreación, encuentro y promoción del trabajo de emprendedores locales.

La agenda continuará a las 17 en el Galpón de las Artes de la Estación Cultural, donde se presentará la obra teatral “Luz fluorescente acaricia mi piel”, una creación colectiva de Agustina Gurevich, Carolina Maritorena y Braulio Domínguez. La propuesta invita al público a disfrutar de una experiencia escénica que combina sensibilidad, reflexión y creatividad.

De esta manera, el Municipio de San Vicente “continúa fortaleciendo el acceso a la cultura con actividades abiertas y gratuitas, promoviendo espacios de encuentro, participación y disfrute para toda la comunidad”.

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