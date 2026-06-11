Con entrada libre y gratuita, la actividad se desarrollará el viernes 12 de junio en el Museo y Archivo Histórico, donde además se exhibirá una muestra de fósiles.

La Municipalidad, a través del Museo y Archivo Histórico, invita a la comunidad a participar de la charla abierta “Paleontología y Patrimonio: Tras el rastro del tigre dientes de sable”, a cargo de Juan Carlos Velázquez, la cual tendrá lugar el viernes a las 18.30 en el Museo y Archivo Histórico -Mitre 146-.

La propuesta permitirá acercarse al fascinante mundo de los fósiles y conocer más sobre una de las especies más emblemáticas de la megafauna prehistórica: el tigre dientes de sable. Además, se abordará la importancia del patrimonio fósil como parte de la historia natural y cultural de nuestro territorio.

La actividad estará acompañada por una muestra de patrimonio fósil, que podrá visitarse desde el 8 de junio en las instalaciones del Museo y Archivo Histórico. La entrada es libre y gratuita.

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